Idosos do Rio de Janeiro têm agora proteção especial da PM fluminense

O Programa Patrulha da Pessoa Idosa 60+: Retribuindo e Protegendo, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, atendeu 1.400 idosos, em sete meses de criação.

O atendimento inédito no país, tem como objetivo garantir a integridade física e mental das vítimas, por meio de ações que incluem o policiamento de proximidade e a atuação em atividades de prevenção e repressão à violência contra a pessoa idosa

Os militares atuam também no acompanhamento de medidas protetivas de urgência deferidas pelo Poder Judiciário. O projeto está presente nos bairros de Copacabana e Leme, na zona sul do Rio, que abrigam o maior número de idosos do estado e, em Icaraí, no município de Niterói.

“O aumento da expectativa de vida é uma realidade e ter programas específicos para este público é fundamental. O número de atendimentos do Patrulha 60+ reforça a necessidade do programa e a confiança das vítimas em procurar a Polícia Militar”, afirmou o governador Cláudio Castro.

Contato telefônico

Os militares são acionados por contato telefônico direto à guarnição disponível no momento, que atende casos de violência física, psicológica, sexual, financeira, além de negligência e abandono. Atualmente, 157 idosos cadastrados recebem acompanhamento regularmente.

Os policiais que integram o programa sãos treinados. Eles recebem orientações sobre os direitos dos idosos e fazem o encaminhamento à delegacia especializada, caso necessário.

“O objetivo da iniciativa é garantir proteção e promoção da cidadania à população idosa, com base em ações de acolhimento, escuta ativa, acompanhamento social e segurança pública, com foco especial nas camadas mais vulneráveis deste grupo, frequentemente expostas a pressões sociais, familiares e urbanas”, disse o tenente-coronel Fábio Lecin, coordenador da Patrulha da Pessoa Idosa 60+: Retribuindo e Protegendo.

Com informações da Agência Brasil