IBGE calcula que território do Brasil é 72,231 km² maior que o estimado anteriormente

A atualização no cálculo da Área Territorial para 2022 resultou no valor total da extensão territorial do Brasil de 8.510 417,771 km²

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou nesta quarta-feira, 29, que um aprimoramento da visualização de fronteiras revelou que o território do Brasil é 72 quilômetros quadrados maior que o estimado anteriormente.

A atualização no cálculo da Área Territorial para 2022 resultou no valor total da extensão territorial do Brasil de 8.510 417,771 km², o equivalente a 72,231 km² a mais que os 8.510 345,540 km² publicados em 2021.

A adição foi calculada pela área de Geociências do IBGE, após conseguir um delineamento mais apurado da cobertura do território brasileiro através de imagens de satélite, que permitiram calcular melhor a extensão de superfícies de rios e florestas, por exemplo.

O órgão frisa, porém, que não houve mudança de fronteiras, só de mensuração da extensão de superfícies em trechos da fronteira internacional do Brasil nos estados do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O IBGE explicou que a visualização mais precisa proporcionou um cálculo mais exato.

As informações usadas pelo instituto no cálculo do território brasileiro são fornecidas pelas Comissões Demarcadoras de Limite do Ministério das Relações Exteriores, instituição encarregada de demarcar e caracterizar a fronteira do Brasil em conjunto com os órgãos competentes dos países vizinhos.

Ao todo, o Brasil tem 5.568 municípios, além do Distrito Estadual de Fernando de Noronha e do Distrito Federal.

O IBGE divulgou ainda as atualizações anuais da Malha Municipal Digital 2022 e Mapas Municipais. A Malha Municipal Digital é um conjunto de arquivos digitais da representação de todos os municípios brasileiros e da área total do País, que subsidia os Mapas Municipais e novos valores de Áreas Territoriais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“As atualizações acontecem a partir da publicação de nova legislação, decisão judicial e relatórios/pareceres técnicos confeccionados pelos respectivos órgãos estaduais responsáveis pela divisão político-administrativa de cada estado e encaminhados ao IBGE”, esclareceu Roberto Tavares, coordenador de Estruturas Territoriais, da Diretoria de Geociências do IBGE, em nota divulgada pelo instituto.

Na edição de 2022, foram disponibilizados os mapas de 174 municípios que tiveram atualizações de seus limites entre 1º de maio de 2021 e 31 de julho de 2022. Os estados com o maior número de revisões foram Rio Grande do Sul (61 municípios), Pernambuco (50) e Paraná (47).

Estadão conteúdo