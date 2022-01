Ibama realoca animais silvestres em situação de risco

A ação aconteceu depois que o local onde os animas viviam apresentou riscos de ser atingido por um carreamento de sedimentos

Nesta semana, mais de 400 animais silvestres foram realocados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres de Juíz de Fora (Cetas/MG). Dentre as espécies dos animais, que estavam no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras) de Nova Lima/MG, estavam mamíferos, répteis e aves. A ação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em parceria com o Instituto Estadual de Florestas (IEF), aconteceu depois que o local apresentou riscos de ser atingido por um carreamento de sedimentos oriundos de uma barragem local.

Mantedores reabilitadores da região, licenciados pelo Ibama, também se comprometeram para abrigar algumas das espécies reconduzidas. Os animais permanecerão nos locais determinados até que a situação seja normalizada.

Para a Coordenadora-Geral de Gestão da Biodiversidade, Florestas e Recuperação Ambiental Substituta do Ibama, Raquel Sabaini, “a realocação desses animais mostra a importância da rede Cetas, que se apoia mutuamente. O principal benefício da rede é que, além de atender às demandas emergenciais – como a de Nova Lima, também permite a transferência de animais entre biomas para destinação mais adequada”.

Tanto o transporte quanto os custos de deslocamento ficaram sob a responsabilidade da empresa que gerencia os sedimentos. A operação contou com servidores do Ibama e do IEF, e colaboradores da empresa em questão.

Com informações da Assessoria de Comunicação do Ibama