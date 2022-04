Ibama forma brigada voluntária indígena do Acre

Ao todo, participaram do treinamento 13 alunos de dois povos indígenas (Shanenawa e Huni kuin)

Os dias 13 a 15 de abril foram marcados pela primeira brigada voluntária indígena do estado do Acre, realizada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) realizou, de 13 a 15 de abril.

O curso, ministrado pelo Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo), foi uma iniciativa da Comissão Pró-Índio do Acre (CPI-Acre) e da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento (USAID) por meio do Serviço Florestal dos Estados Unidos (USFS).

Ao todo, participaram do treinamento 13 alunos de dois povos indígenas (Shanenawa e Huni kuin). As atividades ocorreram na aldeia Shane kaya, da Terra Indígena Katukina/Kaxinawa, localizada no município de Feijó (AC). Ferramentas e Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) a serem usados pelos brigadistas das comunidades indígenas em incêndios florestais serão fornecidos pelo USFS.

Para o coordenador estadual do Prevfogo no Acre, Diogo Selhorst, uma brigada treinada e equipada dentro da Terra Indígena pode dar a resposta rápida necessária para evitar incêndios. “Além disso, a brigada também pode atuar na conscientização dos demais indígenas para o uso responsável do fogo”, explica.

Nesse sentido, estão previstas outras duas capacitações no Acre: uma na Terra Indígena Mamoadate e outra em área de treinamento da CPI-Acre próxima a Rio Branco.