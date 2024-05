Hospital no RS faz barricada com sacos de areia para evitar enchente

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

A equipe do Hospital Bruno Born, em Lajeado, a cerca de 114 km de Porto Alegre (RS), montou uma barricada com sacos de areia para evitar que a água da enchente invada a unidade de saúde. O estado sofre com fortes chuvas desde a semana passada.

Um vídeo gravado pelo jornal Correio do Povo, na tarde desta quinta-feira (2), mostra um caminhão despejando areia em uma das entradas do hospital.

Em um post nas redes sociais, o hospital informou quais entradas estão liberadas. A unidade de saúde também diz que planeja o remanejamento de atividades para andares superiores.

Segundo o jornal, a água do Rio Taquari chegou a alcançar cinco metros em alguns pontos. A previsão é que ela chegue na altura do hospital ainda nesta quinta.

A reportagem tenta contato com o Hospital Bruno Born. Se houver resposta, o texto será atualizado.