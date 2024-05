Homem suspeito de fazer ‘delivery’ de drogas em abrigos no RS é preso

THIAGO BOMFIM

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu um homem suspeito de realizar entregas de drogas em abrigos que recebem pessoas afetadas pelas enchentes no estado.

Homem entregava vários tipos de entorpecentes. Com ele, os policiais apreenderam cocaína, maconha, ecstasy, haxixe, maconha “camarão” [flor pura da planta cannabis sativa], MDMA, LSD, Ketamina, Cytotec e refis de cigarro eletrônico.

Suspeito, que não foi identificado, tem 28 anos. Ele tem antecedentes criminais por furto qualificado, dano, lesão corporal e delitos de trânsito.

O homem atuava em três cidades. Segundo a polícia, ele agia em São Leopoldo, Sapucaia do Sul e Esteio.

Pedidos de usuários eram feitos por WhatsApp. Os pagamentos eram em dinheiro ou por Pix.

Líder do tráfico estaria coordenando operação de cadeia. O chefe do esquema estaria na Penitenciária Estadual Modulada de Montenegro, preso por tráfico de drogas e associação criminosa.

O UOL não conseguiu localizar a defesa do suspeito preso. O espaço segue aberto para manifestação.