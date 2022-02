Homem resgata casal em Petrópolis que estava prestes a se afogar dentro de carro

Testemunhas afirmam que o casal estava dentro do carro inundado havia pelo menos duas horas.

Em meio à destruição causada pelos temporais que devastaram Petrópolis, o despachante Samuel de Oliveira conseguiu salvar um casal que estava preso dentro de um carro que foi invadido pelas águas. O veículo ficou praticamente destruído dentro de um canal, dentro do qual ele caiu nesta terça-feira (15), quando uma forte chuva afetou a região.

“Eu comecei a escutar gritos de socorro. Pulei em cima do carro e vi que tinha gente dentro dele. Começamos então a quebrar a traseira do carro e puxamos o casal. Eles gritavam por socorro, e a gente pedia para eles terem calma, que logo mais conseguiríamos tirá-los”, diz Oliveira.

Testemunhas afirmam que o casal estava dentro do carro inundado havia pelo menos duas horas.

Segundo Oliveira, o casal ainda conseguia respirar em razão de um bolsão de ar dentro do veículo. “Tivemos que pensar muito rápido para resgatá-los, porque ficamos com medo de voltar a chover e entrar mais água no carro. Mas, graças a Deus, conseguimos tirar eles sem nenhum arranhão”, diz o despachante.

Ele afirma ainda que nunca viu em Petrópolis uma chuva com tamanha intensidade quanto a que caiu ontem. De acordo com as autoridades, choveu em apenas seis horas (260 mm) o equivalente aos últimos 30 dias (272 mm) –e ainda deve chover mais.

A previsão para o município é de pancadas moderadas isoladas durante a tarde e à noite, e de chuva forte na quinta (17) e na sexta (18).

Marcelo Soares, 52, também diz que nunca viu uma chuva com essa intensidade na cidade imperial. Na manhã desta quarta-feira (16), ele seguia com a família para a casa de um parente após o temporal ter destruído o imóvel onde morava.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A casa caiu e não restou nada. Acabou tudo. Agora é esperar e ver o que o poder público pode fazer pela gente. Eu sei que está difícil para todo mundo, mas que a gente não seja esquecido”, diz ele.

Segundo o governador Cláudio Castro (PL), as secretarias de desenvolvimento social do estado e do município estão cadastrando os afetados pela chuva para que possam receber assistência.

Já as câmaras de Petrópolis e do Rio de Janeiro estão recebendo donativos para as vítimas das chuvas. Podem ser doados alimentos não perecíveis, água potável, itens de limpeza, de higiene pessoal, máscaras e álcool em gel.

A expectativa de Soares agora é conseguir reconstruir a própria vida. “Nós vamos tocar a nossa vidinha e ver o que vai acontecer, porque isso é muito sério. Nunca vi acontecer algo dessa intensidade em Petrópolis.”