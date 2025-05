Homem reage a assalto em mercearia, mata criminoso e fere outro em Mococa (SP)

FRANCISCO LIMA NETO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Um comerciante de Mococa, no interior de São Paulo, reagiu a um assalto na quinta-feira (15), matou um dos envolvidos e feriu o outro. Em protesto, um grupo de pessoas depredou o comércio e a casa dele, que ficam no mesmo espaço.

A mercearia fica no bairro Jardim Justi, e a casa fica nos fundos do comércio. Na noite de quinta-feira, dois homens invadiram um estabelecimento comercial e renderam uma mulher, esposa do proprietário, de acordo com a Polícia Militar.

Imagens de câmera de segurança mostram quando os dois criminosos chegaram ao local, com os rostos cobertos. Um deles mostrou uma arma. Eles exigiram o dinheiro que estava no caixa. O crime aconteceu às 20h20.

Enquanto ainda estavam com a caixa registradora na mão, o proprietário Paulo Praxedes de Alencar, que estava em casa, apareceu e atirou contra a dupla de assaltantes. Os dois foram atingidos. Um conseguiu fugir.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública) do estado, a arma é legalizada.

Um dos baleados foi socorrido e levado ao Pronto-Socorro de Mococa, mas não resistiu aos ferimentos. Mais tarde, a polícia foi informada de que o outro envolvido havia dado entrada na mesma unidade médica. Ele foi identificado, preso em flagrante e encaminhado à delegacia, afirmou a SSP.

O comerciante também compareceu à delegacia e apresentou a documentação da arma, que foi apreendida para investigação. O caso foi registrado na Delegacia Seccional de Casa Branca como roubo, homicídio e tentativa de homicídio.

O delegado Daniel Spessotto Bello afirmou à TV Globo que a arma dos assaltantes era de brinquedo, má mas tinha aparência de ser real.

“Configurou uma grave ameaça, no caso. Subtraíram os bens, chegaram a contar o dinheiro. Durante a contagem dos valores, o proprietário que tava lá escondido, teve tempo para pensar e se apossou da arma que era registrada, era dele. Saiu e efetuou os disparos. Cessou o assalto no momento lá”, disse.

Segundo o delegado, o caso foi entendido como legítima defesa.

“Ele tem a posse da arma, a arma foi regularizada, comprada na época em que era regularizada a sua compra. Ele tem o poder de deter a arma na sua residência. Não poderia sair com a arma, mas poderia deter. Ele explicou que possui um cofre próprio para armazenar essa arma e a gente entendeu que estava configurada a legítima defesa”, explicou.

COMÉRCIO É DEPREDADO

No dia seguinte ao caso, o comércio e a casa do comerciante foram depredados por um grupo de pessoas, incluindo parentes dos assaltantes.

Câmeras de segurança gravaram quando, no dia seguinte, um grupo de cerca de dez pessoas foi até a frente do comércio e o depredaram. Além dos prejuízos à mercearia, eles também danificaram o portão de entrada da casa, quebraram os vidros, lanternas e amassaram a lataria do carro da cunhada de Alencar.

O comerciante conta que foi ameaçado de morte e pensa em se mudar com a família.

Ele criou uma vaquinha com meta de arrecadar R$ 70 mil para recuperar os prejuízos. Até as 18h desta quarta-feira (21), R$ 11 mil já haviam sido doados.