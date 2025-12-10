Homem morto pela própria arma tinha convidado amigos para conhecer filho

UOL/FOLHAPRESS

O dono de um clube de tiro, morto após um disparo da própria arma, estava com dois amigos que tinha convidado para conhecer o filho recém-nascido quando o acidente ocorreu na cidade de Irati (PR).

Walter Luiz Berger, 35, estava em casa com um casal de amigos policiais militares. Além deles, estava também a esposa da vítima e o filho, que tinha nascido há menos de um mês.

O homem contava aos colegas sobre seus primeiros dias de paternidade. Ao UOL, o delegado Rafael Rybandt, relatou que as imagens de segurança da casa o mostraram empolgado, conversando sobre o filho, dizendo que a criança “não incomodava, não dava trabalho e dormia a noite inteira”.

Enquanto falava sobre o filho, Walter e os policiais militares também exibiam armas um para o outro. “Esse casal de amigos eram dois policiais militares, entusiastas de armamento. Eles chegaram falando de arma. Um mostrava uma arma, outro mostrava outra arma”, relatou o investigador.

Walter colocou algumas de suas armas na sala e foi para o quarto mexer em outras. Enquanto isso, o bebê estava no sofá, a mãe ao lado deitada e os policiais em pé na porta da casa, mostrou a gravação ao qual a Polícia Civil teve acesso.

Esposa e amigos ouviram um disparo vindo do quarto. “Acho que ele ia pegar no cofre a munição da arma que ele estava mostrando. E ali, de alguma forma, houve o disparo acidental. Não tinha ninguém dentro do quarto para saber como foi. Foi o som e depois começa aquela correria”, explicou Rybandt.

Um vizinho, que é médico, se deslocou até a residência e prestou os primeiros socorros ao instrutor.

Segundo a polícia, ele ficou consciente por cerca de cinco minutos e depois morreu no local, antes da chegada dos socorristas.

Um inquérito policial foi aberto para investigar a morte de Walter. A arma que atingiu o instrutor foi recolhida pela Polícia Científica para perícia técnica e confronto balístico. O delegado, no entanto, afirmou que o caso é apurado como acidente, sem qualquer evidência de crime. A vítima também detinha a posse regular do seu acervo de armamento, de acordo com a corporação.

QUEM ERA O INSTRUTOR

Walter disputava campeonatos de tiros. Em novembro, ele participou do 2º Torneio The Bunker JC e ficou em primeiro lugar.

Instrutor também era medalhista da CBTT (Confederação Brasileira de Tiro Tático). Em janeiro, no Instagram, Walter comemorou ter ganho a medalha de ouro no campeonato da CBTT, sendo campeão em três categorias. Ele afirmou que buscou o ouro após ter recebido, meses antes, as medalhas de prata e bronze na disputa.

O Clube de Caça e Tiro Double V, localizado em Irati e do qual Walter era dono, se manifestou. Em nota, o clube escreveu que o instrutor sempre tinha um sorriso no rosto e era disposto a ajudar, ensinar e acolher quem chegava no clube. “Sua dedicação ao tiro esportivo e ao nosso clube deixou uma marca que nunca será apagada”, destacou.