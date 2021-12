Homem mais alto do Brasil vai passar por cirurgia para amputar perna direita

A operação é necessária por causa de uma osteomielite, uma infecção no osso provocada por bactérias ou fungos

Considerado o homem mais alto do país pelo RankBrasil, que registra recordes nacionais, o paraibano Joélisson Fernandes da Silva vai passar por uma cirurgia na noite desta terça (7) para amputação da perna direita. A operação é necessária por causa de uma osteomielite, uma infecção no osso provocada por bactérias ou fungos.

Conhecido como Ninão, ele tem 2,37 metros de altura e pesa 200 quilos. “Já estou aqui [no hospital], naquela ansiedade, mas sei que vai ser uma coisa boa para mim e para a minha saúde. Estou muito tranquilo”, afirmou no Stories do Instagram. Ninão disse que vinha sofrendo muito por causa da infecção, que perdura há quatro anos e o impede de andar –ele se locomove em cadeira de rodas. Por meio de uma campanha feita na internet, a família dele conseguiu arrecadar R$ 149 mil, valor usado nos custos pré e pós-operatório e para a aquisição de uma prótese adaptada para que ele possa voltar a andar.

“Quero muito ter uma qualidade de vida melhor, e isso só acontece se eu fizer essa cirurgia, porque o meu quadro é irreversível”, disse Ninão em vídeo publicado em suas redes sociais no início de novembro. “Eu quero muito fazer essa cirurgia, porque tem uma grande chance de voltar a andar. É o meu sonho”, completou.

O gigantismo foi provocado por um tumor no cérebro descoberto quando ele era adolescente, e que foi retirado em uma cirurgia em 2007. Antes da infecção, Ninão costumava participar de programas de televisão. Foi na Eliana, no programa Silvio Santos e também tema de reportagem no Mais Você, de Ana Maria Braga, na Globo.