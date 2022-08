Homem é preso no Maracanã durante jogo da Copa Brasil

Suspeito de chefiar o tráfico de drogas em Belford Roxo, no Rio, ele estava com o apelido nas costas

Um homem apontado como chefe do tráfico de drogas na comunidade do Castelar, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, foi preso na noite desta quarta-feira (17) enquanto assistia o jogo entre o Fluminense e o Fortaleza no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Segundo a Polícia Militar, havia dois mandados de prisão contra o homem. Ele estava no estádio com a camisa personalizada do Fluminense, com o apelido, Foka, escrito nas costas.

Na partida, as duas equipes empataram em 2 a 2 e o Fluminense conquistou uma vaga na semifinal da Copa do Brasil.

A ação no Maracanã envolveu policiais do 39º Batalhão da Polícia Militar, de Belford Roxo, e do Bepe (Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios).

Além de tráfico de drogas, ele é suspeito de participação em homicídios na Baixada Fluminense.

Também na quinta, a Polícia Civil do Rio prendeu em Belford Roxo dois homens suspeitos de fazerem parte de um grupo paramilitar que atua na região.

A dupla, segundo a polícia, fazia rondas armadas, extorsões e atividades típicas da milícia na região.

Os suspeitos foram presos em flagrante por porte ilegal de arma, receptação e formação de milícia privada.