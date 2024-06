Homem é achado morto com diversos golpes de faca em apartamento em SC

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Um homem de 37 anos foi achado morto com diversos golpes de faca dentro do próprio apartamento, em Balneário Camboriú (SC), no sábado (1º).



Vítima, que não teve a identidade revelada, foi encontrada sem vida no chão da própria residência. A Polícia Militar foi acionada por vizinhos para atender ocorrência na rua Amapá, no bairro dos Estados, por volta da 1h, e encontrou o homem com várias perfurações.



Suspeito fugiu do local do crime. Câmeras do circuito de segurança do prédio em que a vítima morava registraram o momento em que o suspeito deixa o local com a cabeça abaixada, coberta por um capuz.

Até o momento, ele não foi identificado ou localizado.



Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado como homicídio. A motivação para o crime ainda é desconhecida.