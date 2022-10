Homem dispara contra igreja evangélica em Fortaleza (CE) antes de culto com Michelle Bolsonaro

Antes de ir para Fortaleza, a primeira-dama esteve em Teresina (PI) onde também participou de culto evangélico

Um homem de 22 anos foi preso nesta sexta (14) suspeito de ter atirado contra uma igreja evangélica em Fortaleza (CE) momentos antes do início de culto com a participação da primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

Também estava presente a senadora eleita Damares Alves (Republicanos-DF). O culto ocorreu à noite. Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, o homem não tinha antecedentes criminais.

A pasta disse ainda que o disparo ocorreu uma hora antes do início do culto, que começou por volta das 19h. A prisão foi feita pela Polícia Militar. Ninguém ficou ferido. O suspeito estava com um revólver calibre 38.

O homem, que não teve a identidade revelada, não quis repassar informações às autoridades durante depoimento, pagou fiança e foi liberado. A secretaria informou que as investigações prosseguem para que seja identificada a motivação do disparo.

A primeira-dama participa de estratégia montada pela campanha do presidente que inclui viagens ao longo de todo o fim de semana pelo nordeste para tentar reduzir a diferença e votos a favor de seu rival, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na região.

Antes de ir para Fortaleza, a primeira-dama esteve em Teresina (PI) onde também participou de culto evangélico. No evento, disse que PT “é partido das trevas”.

A primeira-dama já havia dado declaração semelhante em igreja evangélica de Belo Horizonte, em agosto, quando disse que, antes, o Planalto era “consagrado ao demônio”.

Além de buscar manter eleitores evangélicos, a presença de Michelle na campanha tem também o objetivo de atrair o voto das mulheres. Somente neste sábado (15), Bolsonaro tem atos de campanha agendados para Teresina (PI), Fortaleza (CE) e São Luís (MA).