Homem agride trabalhadores que cortariam eletricidade em São Vicente

FRANCISCO LIMA NETO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Dois homens de 19 e 36 anos foram agredidos por um morador que teria a energia elétrica cortada por falta de pagamento, em São Vicente, no litoral paulista, na manhã desta terça-feira (18).

O agressor foi preso em flagrante.

O crime aconteceu na rua Paulo Horneaux de Moura, no bairro Cidade Náutica, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

Os homens, que são contratados de uma empresa terceirizada da CPFL Energia, foram ao local para interromper o fornecimento de energia elétrica por falta de pagamento, quando foram atacados pelo morador.

O homem começou a discutir com eles, e os atacou com socos, chutes e um pedaço de madeira. Os dois trabalhadores ficaram feridos, sendo que o mais velho teve uma fratura no rosto.

A Polícia Militar foi acionada e o agressor foi levado para o 2º DP de São Vicente, onde foi preso em flagrante. O caso foi registrado como lesão corporal e resistência.

Apenas o trabalhador de 36 anos precisou ser levado para o hospital, onde foi medicado. Foi solicitado exame de corpo de delito.

A CPFL Piratininga lamentou o ocorrido com os dois colaboradores da empresa terceirizada, e afirmou que está à disposição das autoridades para esclarecimentos.