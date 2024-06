Guarda-civil é preso por matar jovem em motocicleta em Santo André (SP)

PAULO EDUARDO DIAS

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Um guarda-civil metropolitano de 36 anos foi preso em flagrante pela morte do entregador Bruno Delamare Sotareli, 19, na madrugada de quinta-feira (6) em Santo André, na Grande São Paulo.



Segundo familiares, Sotareli voltava para casa conduzindo uma motocicleta, por volta das 5h, quando foi baleado no cruzamento da avenida Alfredo Maluf com a rua Japão. Ele estava na companhia de dois amigos em outras duas motos.



O autor dos disparos é agente da GCM (Guarda Civil Metropolitana) da capital e seguia para seu primeiro dia de trabalho. Aos policiais militares que atenderam a ocorrência ele teria dito que atirou pensando se tratar de um assalto.



O corpo de Sotareli deve ser sepultado na tarde desta sexta (7) no cemitério Nossa Senhora do Carmo (Curuçá), em Santo André.



Em um primeiro momento a Polícia Civil acatou a versão do guarda-civil. Na noite de quinta, a SSP (Secretaria da Segurança Pública) chegou a encaminhar nota na qual afirmava que o caso seria registrado como “morte decorrente de intervenção policial e roubo tentado”, após o GCM relatar ter sido vítima de um trio em motos.



O rumo da apuração mudou após um delegado analisar imagens de câmeras de segurança e um vídeo gravado pela passageira de uma das motos que acompanhavam Sotareli.



A imagem mostra o jovem, que realiza manobras e empina a moto. Pouco tempo depois, após passar por um semáforo fechado, ele fica de frente para um carro. Agravação é cortada, mas é possível ouvir barulho de tiros.



O delegado justificou em seu despacho que o guarda-civil assumiu o risco de matar Sotareli, por isso o pedido de prisão em flagrante. Ele descreveu que o GCM estava sentando no banco do passageiro do carro quando efetuou três tiros que atravessaram o vidro dianteiro e acertaram Sotareli na cabeça e no peito.



“A versão do autor, de legítima defesa putativa [suposta], não prosperou, uma vez que a moto veio ao seu encontro, por que o veículo do autor estava na contramão de direção, sendo assim a vítima precisou reduzir sua velocidade. O autor alegou ter escutado o motociclista anunciar um roubo, hipótese completamente descabida, uma vez que um veículo, com todos os seus vidros fechados e uma moto ainda em movimento, o condutor de capacete, seria hipótese contrária às leis da física”, escreveu o delegado em sua fundamentação para a prisão em flagrante.



Em nota enviada na manhã desta sexta, a SSP afirma que o caso foi registrado como homicídio.



“O carro em que o GCM estava como passageiro entrou pela contramão e foi de encontro ao motociclista, que reduziu a velocidade para evitar a colisão e foi baleado. O autor foi conduzido à delegacia, onde teve sua arma apreendida e permaneceu à disposição da Justiça. O caso foi registrado como homicídio no 2º DP de Santo André, que solicitou perícia ao local e exames de IML ao corpo da vítima.”