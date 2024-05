Guaíba mantém recuo e escolas começam a reabrir em Porto Alegre

O nível do lago Guaíba, em Porto Alegre, continua baixando e chegou a 4,30 metros no início da manhã desta segunda-feira (20) no cais Mauá. No domingo de manhã o nível estava em 4,43 metros.

Comerciantes começaram a abrir as portas na região central da cidade após o recuo das águas. Proprietários e voluntários fazem a limpeza pesada dos estabelecimentos e contabilizam o prejuízo.

Nesta segunda, as atividades serão retomadas em 22 escolas municipais da capital do Rio Grande do Sul. Outras 16 unidades voltam a funcionar na terça (21). São escolas que não foram atingidas diretamente pelas cheias e mantêm o abastecimento de água e energia elétrica.

No momento de retomada, as escolas são orientadas a realizar atividades lúdicas e recreativas.

Segundo a Prefeitura de Porto Alegre, 14 escolas municipais e 12 da rede conveniada foram total ou parcialmente alagadas e houve grande perda de infraestrutura. Outras onze escolas municipais e 53 conveniadas sofreram detalhamentos parciais e infiltrações.

Neste domingo (19), caiu para 12.727 o número de pessoas que estão em abrigos temporários da prefeitura e entidades parceiras. Esse número chegou a 14 mil. Ao todo, 146 estruturas foram montadas para atender a população atingida pelas enchentes.

A inundação histórica provocada pelas recentes chuvas no Rio Grande do Sul alagou ao menos 303 mil edificações residenciais e 801 estabelecimentos de saúde em 123 cidades, indicam dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e da UFRGS.

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou em boletim das 18h deste domingo (19) mais duas mortes pelas fortes chuvas no estado, totalizando 157 óbitos. O número pode aumentar nos próximos dias, já que ainda há 88 desaparecidos. São 806 feridos.