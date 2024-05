Guaíba fica estável, em nível elevado; Porto Alegre planeja limpeza

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Os cenários atuais indicam a estabilização em nível elevado do lago Guaíba, em Porto Alegre (RS), que subiu quase meio metro na terça-feira (14) e ficou estável na madrugada desta quarta (15). O nível atual é de 5,22 metros.

Segundo o IPH (Instituto de Pesquisas Hidráulicas da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), o nível do lago deve diminuir lentamente nos próximos dias, ficando acima dos 4 metros durante a semana.

A situação pode ser prolongada, dependendo do volume das chuvas.

O pico até o momento foi registrado há uma semana, quando o lago subiu para a faixa de 5,3 metros.

O IPH recomenda a manutenção de atenção às áreas de risco, mesmo onde houve redução da inundação, e ações imediatas para restabelecimento da infraestrutura e manutenção de serviços essenciais como o saneamento básico.

Apesar de o lago estar acima da cota de inundação (3 metros no Centro), a Prefeitura de Porto Alegre planeja a limpeza da cidade. Em uma primeira etapa, os trabalhos serão realizados nos 21 bairros mais atingidos pela enchente e incluirão raspagem e remoção de terra e lodo, lavagem das ruas e avenidas, recolhimento de resíduos e entulhos como móveis inutilizados pelas águas.

Vinte equipes começarão a limpeza, à medida que as águas baixarem. A previsão é de contratação emergencial de 55 equipamentos, entre caminhões, carretas, pás carregadeiras e escavadeiras hidráulicas.

A prefeitura informou, em postagem nas redes sociais, que vai precisar de equipamentos e ajuda voluntária, além da estrutura e equipes própria.