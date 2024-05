Grupo invade e explode agências bancárias no interior de Minas Gerais

JOSÉ MATHEUS SANTOS

RECIFE, PE (FOLHAPRESS)

Um grupo invadiu duas agências bancárias na madrugada desta segunda-feira (6) na cidade de Camanducaia, no interior de Minas Gerais, a 473 quilômetros de Belo Horizonte. O caso aconteceu por volta de 1h30.

Os suspeitos estavam encapuzados no momento dos crimes. De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, eles destruíram as portas de uma agência da Caixa Econômica Federal e de uma agência do Santander.

Na agência do Santander, os criminosos romperam a porta e, em seguida, o alarme disparou. Após isso, sem levar nada, eles seguiram para a agência da Caixa, que fica a cerca de 700 metros de distância, onde realizaram explosões.

A Polícia Civil diz que ainda não há informações se os suspeitos conseguiram levar dinheiro da agência do Santander.

A Polícia Civil abriu uma investigação sobre o caso. Até a tarde desta segunda-feira, não houve prisões relacionadas à ocorrência.

A Polícia Militar de Minas Gerais ainda realiza diligências na região, na tentativa de encontrar suspeitos. A Polícia Militar de São Paulo e a Polícia Rodoviária Federal apoiam na tentativa de localização dos suspeitos.