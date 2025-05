Grupo fecha vias em protesto contra suposta morte de morador em comunidade no RJ

ALÉXIA SOUSA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

Moradores da comunidade Terra Nostra, em Barros Filho, na zona norte do Rio de Janeiro, realizaram um protesto e atearam fogo em barricadas em vias da região na tarde desta quinta-feira (1º).

Segundo relatos, a manifestação foi motivada pela suposta morte de um morador, identificado por vizinhos como um barbeiro. Ele teria sido baleado por traficantes.

A Polícia Militar não confirmou a morte do morador. De acordo com a corporação, informações colhidas no local indicam que o homem foi baleado durante um confronto entre facções criminosas rivais. Ele teria sido socorrido por moradores, mas não resistiu aos ferimentos.

Procurada, a Polícia Civil não se manifestou até a publicação deste texto.

Um grupo de moradores fechou a estrada do Camboatá, uma das principais da região. Outros manifestantes chegaram a sentar no meio da via segurando cartazes pedindo paz.

A Polícia Militar acompanhou o protesto e chegou a realizar disparos de gás lacrimogêneo para dispersar os presentes. Ninguém ficou ferido. Ainda segundo a PM, equipes do 41º BPM (Irajá) reforçam o policiamento na região.

Moradores afirmam que a Terra Nostra está em guerra devido à disputa territorial entre o TCP (Terceiro Comando Puro), que domina a comunidade, e o CV (Comando Vermelho), que atua no Complexo do Chapadão.

Criança é encontrada morta no Chapadão

Uma menina de 4 anos foi encontrada morta em casa, no Complexo do Chapadão, e o namorado da mãe foi preso em flagrante, suspeito do crime. Segundo a mãe da criança, ela e a filha foram agredidas pelo homem.

A Polícia Militar informou que levou a mulher até a UPA da região e, depois, à 31ª DP, onde o caso foi registrado. O homem se apresentou e foi preso em flagrante. Policiais que foram até a casa constataram a morte da criança. A Delegacia de Homicídios da Capital realizou a perícia no local e segue com as investigações.