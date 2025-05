Grupo é resgatado em serra na Amazônia após 4 dias de espera

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Uma força-tarefa formada por militares e equipes da Defesa Civil resgatou nesta quinta-feira (22) um grupo de pessoas que fazia uma expedição de escalada à serra do Aracá, em Barcelos, no interior do Amazonas.

O grupo esperava o resgate desde segunda-feira (19), quando acionou os serviços de emergência após uma das integrantes fraturar a perna ao sofrer um acidente no momento em que tentava descer o pico.

A área é de difícil acesso e a operação de resgate envolveu o Comando Militar da Amazônia, o 4º Batalhão de Aviação do Exército e o 3º Batalhão de Infantaria de Selva, além da Defesa Civil.

Segundo o Comando Militar, o resgate exigiu planejamento logístico e ação coordenada entre os órgãos envolvidos -as equipes enfrentaram um cenário de mata fechada, terreno íngreme e instabilidade climática.

Três pessoas foram retiradas do local em uma aeronave militar e levadas até Manaus para atendimento médico, entre elas a mulher ferida. Outras duas seguiram caminhando pela trilha original até o ponto de partida, onde uma embarcação aguardava o grupo.

A região fica a 200 km de Barcelos e a 534 km de Manaus. A cachoeira do El Dourado, uma das quedas d’água mais altas do Brasil, com 353 metros, fica no local, em meio à floresta amazônica.