Gripe aviária: foco em ave silvestre em São Paulo é confirmado; total sobe para 177

Um novo caso de gripe aviária (influenza aviária em alta patogenicidade) em aves silvestres em São Paulo foi confirmado pelo Ministério da Agricultura. O foco ocorre em aves da espécie irerê (Dendrocygna viduata) e foi detectado na sexta-feira passada (4). As notificações da doença viral em aves e/ou de subsistência não trazem restrições ao comércio internacional de produtos avícolas brasileiros e não afetam o status do País de livre de gripe aviária, conforme prevê a Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA).

Em nota, a Defesa Agropecuária da Secretaria de Agricultura e Abastecimento informou que os casos envolvem três irerês encontrados no Parque do Ibirapuera, mas que não se tratam de aves residentes do local. Ações para evitar a propagação da doença foram adotadas no local, segundo a Defesa Agropecuária paulista. “O Programa Estadual de Sanidade Avícola (Pesa) por meio de suas equipes e também da equipe da Divisão de Fauna Silvestre da Prefeitura Municipal, já atuam no local realizando diariamente vistorias clínicas e até o presente momento, não há sinais de sintomatologia compatível com IAAP. Não haverá sacrifício sanitário no local devido à ausência de sinais clínicos nos animais existentes no local”, esclareceu em nota.

No total, o País já registrou 171 casos da doença em animais silvestres no País (sendo 167 em aves silvestres e 4 em leões-marinhos), cinco focos em produção de subsistência, de criação doméstica, e um em produção comercial, somando 177 ao todo no País. Até o momento, apenas um caso de gripe aviária (influenza aviária de alta patogenicidade, H5N1) foi confirmado em granja comercial no País, em Montenegro, em um matrizeiro de aves na Região Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul – foco já encerrado. Os dados constam na plataforma de acompanhamento de Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves do Ministério da Agricultura.

Estadão Conteúdo