Governo troca presidente do Ipea

O governo federal exonerou o economista Carlos Von Doellinger do cargo de presidente da Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), órgão da estrutura do Ministério da Economia. Doellinger estava no comando do Ipea desde o início do Governo Bolsonaro. Ele será substituído por Erik Alencar de Figueiredo, que era subsecretário de Política Fiscal da pasta, cargo do qual foi exonerado nesta quarta-feira. A mudança está publicada no Diário Oficial da União (DOU)

A mesma edição do diário traz ainda a nomeação de Bernardo Borba de Andrade para o lugar de Figueiredo.

Para assumir o novo posto, Andrade foi exonerado de outro cargo no próprio ministério, o de coordenador-geral de Projeções Econômicas da Secretaria de Política Econômica (SPE).

Estadão Conteúdo