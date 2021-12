Governo passa a exigir quarentena de cinco dias para viajantes não vacinados

Medida vale apenas para viajantes que chegarem por via aérea. Medida visa conter o avanço da variante ômicron

O governo federal publicou portaria no Diário Oficial da União (DOU) exigindo que viajantes não vacinados que venham do Exterior façam quarentena de cinco dias na cidade do seu destino final.

Caso o passageiro fique de quarentena, deverá realizar teste RT-PCR ao final dos cinco dias e, caso negativo, estará liberado. Se o paciente se recusar a fazer o exame, vai permanecer quarentenado.

A medida, publicada nesta quinta-feira (9), é válida apenas para cidadãos que chegarem ao Brasil por via aérea. O comprovante de vacinação precisa mostrar que a segunda dose tenha sido aplicada, no mínimo, 14 dias antes da data do embarque.

Para quem chega ao Brasil por terra, o comprovante de vacinação segue sendo exigido apenas para quem não apresentar o teste negativo de covid realizado em até 72 horas antes do momento do embarque.

O passageiro também precisa apresentar a Declaração de Saúde do Viajante (DSV), documento que pode ser preenchido no site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A DSV tem de ser preenchida em, no máximo, 24 horas antes do embarque de volta ao Brasil.

A medida é relativa aos riscos de contaminação e disseminação do coronavírus, como menciona a portaria. A ação deve conter o avanço da variante ômicron no país, cepa que surgiu na África do Sul e já se espalhou por vários países. Há casos confirmados no Brasil.