Governo mapeou, em 2023, mais de 100 cidades sob risco de desastres no RS

Um morador local fica sobre os escombros de uma casa parcialmente destruída por fortes chuvas em Sinimbu, na região do Vale do Rio Pardo, no Rio Grande do Sul, Brasil, em 1º de maio de 2024. – O número de vítimas após fortes chuvas no estado de Rio Grande, no sul do Brasil do Sul subiu para oito mortos e 21 desaparecidos, informaram quarta-feira as autoridades regionais. Os dilúvios deslocaram aproximadamente 1.400 pessoas em mais de 100 municípios em todo o estado, a maioria das quais, segundo autoridades da defesa civil, foram transferidas para abrigos. (Photo by Anselmo Cunha / AFP)