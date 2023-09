Governo federal oferece helicópteros e barcos para ajudar em resgates no RS

Esses transportes são importantes porque têm helicópteros que não conseguem pousar nas áreas encharcadas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O governo do presidente Lula (PT) está oferecendo helicópteros, botes e barcos para ajudar nos resgates dos atingidos pela passagem de um ciclone no Rio Grande do Sul. A ocorrência, que também atinge Santa Catarina, já deixou ao menos 22 mortos.

O governo federal já disponibilizou 3 botes na região de São Gabriel, além de barcos. Esses transportes são importantes porque têm helicópteros que não conseguem pousar nas áreas encharcadas. As informações foram disponibilizadas pelo ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social, à TV Bandeirantes.

Ao todo, 7 helicópteros estão atuando nos resgastes e identificação das situações das famílias isoladas, sendo quatro deles enviados pelo governo federal -as aeronaves são da Polícia Rodoviária Federal, da Base Aérea e do Exército.

Equipes da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, do governo federal, também foram deslocadas para o Rio Grande do Sul e chegaram ao estado por volta das 14h (horário de Brasília).

Na manhã de quarta-feira (6), Pimenta, Waldez Góes (ministro do Desenvolvimento Regional) e o chefe da Defesa Civil irão viajar para o Rio Grande do Sul, para sobrevoar as áreas atingidas com o governo do estado e as prefeituras municipais. Uma reunião foi marcada para dar “andamento a uma série de iniciativas de suporte que o governo disponibilizou em caráter emergencial”.

“Só vamos ter o cenário mais claro da dimensão dos prejuízos e números de óbitos e vítimas quando o rio baixar. Infelizmente, a perspectiva não é boa sobre a evolução da contabilidade de prejuízos. É uma situação delicada. Nós vamos mobilizar todas as nossas equipes. Estamos com contato permanente com o governo [do RS] e prefeituras municipais. Essa é a orientação do presidente Lula. Com certeza vamos estar presentes e dar esse apoio para as famílias gaúchas”, disse Pimenta.