Governo autoriza nomeação de 4.330 aprovados no CNU

GABRIELA CECCHIN

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O governo federal autorizou a nomeação de 4.330 candidatos aprovados no CNU (Concurso Público Nacional Unificado) nesta sexta (25). Com isso, 16 órgãos e entidades federais já podem iniciar a contratação dos aprovados em cargos que não exigem curso de formação.

Segundo o MGI (Ministério da Gestão e Inovação), cabe a cada órgão conduzir os trâmites para nomeação e posse dos novos servidores. A expectativa é que as primeiras nomeações comecem a ser publicadas em maio.

Cada órgão deve publicar a relação dos aprovados no Diário Oficial da União e entrar em contato por email para dar continuidade ao processo, de forma online. Estão na lista ministérios como o da Gestão e da Inovação, da Agricultura e Pecuária, da Cultura, da Saúde e do Planejamento, além de instituições como o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e AGU (Advocacia-Geral da União).

O número de cargos é baseado na Lei Orçamentária Anual de 2025, sancionada no último dia 10, que estabelece metas para as contas públicas.

A primeira edição do concurso foi feita em 18 de agosto e teve 2.144.397 inscritos para disputar 6.640 vagas de cargos públicos, com remunerações que variam entre R$ 3.741,84 e R$ 22.921,71.

O resultado final foi publicado em fevereiro, e é possível consultar se foi aprovado na área do candidato no portal do concurso.

Veja os cargos e órgãos autorizados nesta sexta:

MGI (MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS)

Cargo – Escolaridade – Vagas

Analista Técnico-Administrativo – Nível superior – 190

Economista – Nível superior – 27

Psicólogo – Nível superior – 2

Estatístico – Nível superior – 12

Técnico em Comunicação Social – Nível superior – 10

Técnico em Assuntos Educacionais – Nível superior – 2

Arquivista – Nível superior – 16

Arquiteto – Nível superior – 14

Engenheiro – Nível superior – 68

Bibliotecário – Nível superior – 4

Contador – Nível superior – 5

Médico – Nível superior – 20

MDIC (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS)

Cargo – Escolaridade – Vagas

Analista Técnico-Administrativo – Nível superior – 50

Economista – Nível superior – 10

MAPA (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA)

Cargo – Escolaridade – Vagas

Auditor fiscal federal agropecuário – Nível superior – 200

Agente de atividades agropecuárias – Nível intermediário – 100

Agente de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal – Nível intermediário – 100

Técnico de laboratório – Nível intermediário – 40

INMET (INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA)

Cargo – Escolaridade – Vagas

Analista em Ciência e Tecnologia – Nível superior – 40

Tecnologista – Nível superior – 40

INCRA (INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA)

Cargo – Escolaridade – Vagas

Analista Administrativo – Nível superior – 137

Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário – Nível superior – 446

Engenheiro Agrônomo – Nível superior – 159

MCTI (MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO)

Cargo – Escolaridade – Vagas

Analista em Ciência e Tecnologia – Nível superior – 296

INEP (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA)

Cargo – Escolaridade – Vagas

Pesquisador-Tecnologista em Informações e Avaliações Educacionais – Nível superior – 50

FUNAI (FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS)

Cargo – Escolaridade – Vagas

Especialista em Indigenismo – Nível superior – 350

Técnico em Indigenismo – Nível intermediário – 152

MS (MINISTÉRIO DA SAÚDE)

Cargo – Escolaridade – Vagas

Tecnologista – Nível superior – 220

MJSP (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA)

Cargo – Escolaridade – Vagas

Analista Técnico-Administrativo – Nível superior – 100

PREVIC (SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR)

Cargo – Escolaridade – Vagas

Analista Administrativo – Nível superior – 15

Especialista em Previdência Complementar – Nível superior – 25

IBGE (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA)

Cargo – Escolaridade – Vagas

Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas – Nível superior – 275

Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas – Nível superior – 312

Pesquisador em Informações Geográficas e Estatísticas – Nível superior – 3

Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas – Nível superior – 300

AGU (ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO)

Cargo – Escolaridade – Vagas

Administrador – Nível superior – 154

Arquiteto – Nível superior – 5

Arquivista – Nível superior – 2

Analista Técnico-Administrativo – Nível superior – 90

Contador – Nível superior – 47

Economista – Nível superior – 35

Engenheiro – Nível superior – 18

Estatístico – Nível superior – 7

Médico – Nível superior – 3

Psicólogo – Nível superior – 10

Técnico em Assuntos Educacionais – Nível superior – 20

Técnico em Comunicação Social – Nível superior – 9

MPI (MINISTÉRIO DOS POVOS INDÍGENAS)

Cargo – Escolaridade – Vagas

Analista Técnico-Administrativo – Nível superior – 30

MPO (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO)

Cargo – Escolaridade – Vagas

Analista Técnico-Administrativo – Nível superior – 45

Economista – Nível superior – 15

MINC (MINISTÉRIO DA CULTURA)

Cargo – Escolaridade – Vagas

Analista Técnico-Administrativo – Nível superior – 50