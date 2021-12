Governador da Bahia decreta situação de emergência em mais 47 cidades

A lista, que aumenta com rapidez, tinha até ontem 25 cidades. Agora, já são 72 cidades na mesma condição

Mais 47 cidades foram inclusas em situação de emergência na Bahia. O número aumentou neste domingo, 26, quando o governador do estado, Rui Costa (PT) assinou um novo decreto. Fortes chuvas atingem a Bahia desde o início de dezembro, fazendo com que a a população e as cidades sofram com o desastre. A lista, que aumenta com rapidez, tinha até ontem 25 cidades. Agora, já são 72 cidades na mesma condição.

Confira a lista dos municípios adicionados:

Anagé Angical Arataca Aurelino Leal Barra do Choça Belo Campo Brejolândia Caatiba Caetanos Camacan Canavieiras Coaraci Cotegipe Dário Meira Firmino Alves Floresta Azul Gandu Governador Mangabeira Ibicaraí, Ibipeba Igrapiúna Iguaí Ipiaú Itabuna Itaju do Colônia Itapé Itapetinga Itapitanga Itaquara Itororó Jequié Jussiape Lafaiete Coutinho Manoel Vitorino Marcionílio Souza Milagres Pau Brasil Poções Santanópolis Santa Inês Sapeaçu Ubaíra Ubatã Uruçuca Valença Vitória da Conquista Wanderley

Confira as cidades que á estavam em situação de emergência:

Alcobaça Belmonte Caravelas Eunápolis Encruzilhada Guaratinga Ibicuí Ibirapuã Ilhéus Itabela Itagimirim Itamaraju Itanhém Itapebi Jucuruçu Lajedão Macarani Medeiros Neto Mucuri Nova Viçosa Porto Seguro Prado Santa Cruz Cabrália Teixeira de Freitas Vereda

O decreto será publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia ainda hoje, de forma digital, ele tem validade de 90 dias. A publicação faz com que seja possível uma mobilização de qualquer órgão estadual em apoio ao desastre além da reabilitação do cenário.

A adição de cidades aumenta também a estrutura de apoio aos atingidos. Sendo assim, além de Ilhéus, Itapetinga, Vitória da Conquista, Ipiaú e Santa Inês têm postos avançados auxiliar e facilitar o trabalho dos bombeiros. Em Itamaraju funciona o gabinete avançado do Estado, que fornece assistência aos municípios do extremo sul.

Atém o momento, já são 18 o número de mortos em decorrência do estrago.