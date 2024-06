Gari morre após caminhão de coleta de lixo invadir casa e capotar no RJ

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Um funcionário da coleta de lixo de Belford Roxo (RJ) morreu após um caminhão perder o controle e invadir uma casa.



Harley Miguel Oliveira Teixeira dos Santos morreu e outras três pessoas ficaram levemente feridas.

Quatros funcionários da empresa Limppar estavam dentro do veículo no momento do acidente, que ocorreu na quarta-feira (12) na rua Damasc.



Harley era filho do motorista que dirigia o caminhão da coleta de lixo. O homem teria perdido o freio. Em seguida, o veículo tombou dentro da piscina de uma casa por volta das 9h. Os proprietários da residência estavam na parte de dentro e não se feriram.



O vizinho Wanderson Knupp contou ao UOL que o veículo ainda não havia sido retirado do local até o início da tarde desta sexta-feira (14). Segundo ele, o lixo foi retirado do quintal, mas outros moradores relatam que os resíduos foram jogados na rua, atrapalhando as casas próximas.



O 54º DP investiga as causas do ocorrido. A Secretaria de Serviço Públicos afirmou que ”irá cobrar que a empresa assuma todas as responsabilidades pelo acidente”.