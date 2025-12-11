Funcionários usavam área Vip do Aeroporto de Guarulhos para traficar droga

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

A Polícia Federal faz, na manhã desta quinta-feira (11), uma operação contra o tráfico de drogas no Aeroporto de Guarulhos.

Grupo usava funcionários do setor de limpeza de salas Vip do aeroporto. As investigações apontam que a rede criminosa utilizava pessoas com acesso a áreas sensíveis do aeroporto para colocar, de maneira clandestina, cocaína em partes internas de terminais com o objetivo de enviar a droga ao exterior.

São cumpridos dez mandados de prisão e dez mandados de busca e apreensão em Guarulhos. A operação foi batizada de Heavy Cleaning.

Durante as investigações de hoje, foram apreendidos celulares e outros materiais que podem auxiliar os policiais. O UOL procurou a assessoria de imprensa do Aeroporto, mas não teve resposta.

Os objetos serão encaminhados à perícia criminal federal para aprofundamento das análises. De acordo com a Polícia Federal, os investigados poderão responder por tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico.