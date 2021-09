Fiocruz só entregará vacinas no meio de setembro

O lote de IFA entregue pelo Ministério da Saúde dará origem a mais de 4,5 milhões de doses da vacina contra a covid-19

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) anunciou, nesta sexta-feira (3), que, mesmo tendo recebido novo lote de Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA), só voltará a entregar novas doses do imunizante AstraZeneca a partir da terceira semana de setembro.

O lote do IFA entregue pelo Ministério da Saúde dará origem a mais de 4,5 milhões de doses da vacina contra a covid-19. Esses ingredientes se juntam aos entregues no mês passado.

“Com a chegada das remessas mensais de IFA apenas no final de agosto (25 e 30/8), as próximas entregas estão programadas para a semana de 13-17 de setembro, uma vez que todo o processo, desde a chegada do insumo até a entrega da vacina, leva cerca de três semanas, incluindo o período de controle de qualidade das vacinas”, explicou.

De acordo com a fundação, o estoque do IFA recebida em agosto já foi utilizada e as doses produzidas. Agora, elas estão na etapa de controle de qualidade. “Neste momento, há 6,1 milhões de doses na etapa de controle de qualidade e o restante em produção”, continuou a nota.

Nesta sexta-feira (03), o Ministério da Saúde anunciou que 64 milhões de brasileiros já está completamente imunizado contra a covid-19, o que representa cerca de 40% da população com mais de 18 anos do país. No caso das primeiras doses, 132 milhões de pessoas tomaram, o que representa 83,4% do público-alvo de 160 milhões de adultos.

Na avaliação do Ministério da Saúde, o avanço da vacinação traz resultados positivos. Um dos principais é a queda na taxa de ocupação dos leitos de covid-19, de enfermaria e UTI, que já está abaixo de 50% e dentro dos padrões de normalidade em 19 estados do país. As médias móveis de casos e óbitos também estão em queda e registraram, nos últimos dois meses, redução de 61% e 60%, respectivamente.

Também segundo a Fiocruz, a média diária de mortes por covid-19 no Brasil chegou, durante os dias 15 e 28 de agosto, a 670 pessoas. Esse número completa a décima semana consecutiva com queda nos óbitos. Em pior momento da pandemia, em abril de 2021, o país chegou a ter uma média de 3 mil mortes diárias.