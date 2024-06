Fiocruz e pesquisadores alertam para necessidades em áreas que passaram (e passam) por enchentes e deslizamentos

Pesquisadores do Observatório de Clima e Saúde da Fundação Oswaldo Cruz — Fiocruz (Icict/Fiocruz), divulgaram uma nota alertando para cuidados que devem ser tomados por moradores e poder público junto ao Rio Grande do Sul e em outros estados que constantemente sofrem com desastres climáticos. A equipe chamou a atenção, principalmente, para o RS neste momento, porque é esperado aumento de diversas doenças entre a população. Mas também frisou a importância do mesmo tipo de aviso ser feito em unidades da Federação que constantemente são alvo de deslizamentos de terras e inundações.

Entre as principais preocupações estão doenças respiratórias e gastrointestinais, lesões físicas e acidentes com animais peçonhentos que podem aparecer dentro das casas. Na nota, a Fiocruz destacou que a tendência é maior se as condições de saneamento e acesso a cuidados médicos continuarem comprometidas. Há ainda, preocupação com questões como tratamento para mofo e bolor das casas, que podem deixar as pessoas sujeitas a doenças alérgicas e infecções.

Hospedeiros

“O mofo, ou bolores, são fungos que crescem como filamentos multicelulares. Eles são onipresentes, encontrados no ar, no solo em plantas, animais e também hospedeiros humanos. Florescem em ambientes úmidos, tanto internos quantos externos, e sua exposição ocorre através do ar, da poeira, de alimentos vegetais contaminados, carnes e laticínios”, explicou a pesquisadora em saúde pública da Fiocruz, Nelzair Vianna. A prevenção, de acordo com a pesquisadora, passa pela higienização adequada dos ambientes para minimizar a exposição a fungos, protegendo assim a saúde individual e coletiva.

Em casa, no escritório, no hospital ou em uma grande indústria, evita-se a proliferação do mofo mantendo a boa qualidade do ar interno e o controle da umidade. O diretor da Ecoquest, Manuel Gameiro — empresa que possui um trabalho especializado nesse tipo de serviço — afirmou que o mercado hoje dispõe de sistemas e tecnologias de ponta para o controle e inativação do bolor ou do mofo.

Com informações da Fiocruz