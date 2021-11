Fiocruz alerta para volta de eventos

Atualmente, segundo o Ministério da Saúde, apenas 68,4% da população brasileira está imunizada com as duas doses ou com a dose única

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) alertou, por meio do Boletim do Observatório, para a volta de eventos sociais que tenham aglomeração. Segundo a fundação, os pesquisadores defendem que os níveis da vacinação não devem ser o único a ser considerado nesse momento. Ainda assim, a Fiocruz relembra que nem a porcentagem de brasileiros imunizados chegou ao patamar recomendado. "É fundamental que se atinja o patamar de 80% de cobertura vacinal da população total. Com essa meta, além dos adultos, a campanha de imunização deve atingir também crianças e adolescentes."

Butantan entra com novo pedido para aprovar uso da Coronavac a partir dos 3 anos

Atualmente, segundo o Ministério da Saúde, apenas 68,4% da população brasileira está imunizada com as duas doses ou com a dose única. Nos dados da própria fundação, esse número não chega nem aos 55%. "Vale lembrar que a população de adolescentes, pelo tipo de comportamento social que tem, é um dos grupos com maior intensidade de circulação nas ruas e convive com outros grupos etários e sociais mais vulneráveis. Por isso, é equivocado pensar que, com a população somente adulta coberta adequadamente, a retomada irrestrita dos hábitos que aglomeram pessoas é possível", continuam. Mesmo com o avanço na vacinação do país e o número de casos e óbitos venham caindo, a taxa de positividade dos testes permanece alta, o que, segundo a Fiocruz, pode estar relacionada à exposição ao vírus e à presença de indivíduos fora de casa. "A recomendação é de que, enquanto caminhamos para um patamar ideal de cobertura vacinal, medidas de distanciamento físico, uso de máscaras e higienização das mãos sejam mantidas e que a realização de atividades que representem maior concentração e aglomeração de pessoas só sejam realizadas com comprovante de vacinação", ressaltam os pesquisadores.