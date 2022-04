Fabricantes de máscara comemoram fim de emergência sanitária

Segundo a indústria, que tem visto a demanda cair no Brasil após a flexibilização, parte da produção deve ser escoada para o exterior

Joana Cunha

São Paulo, SP

Fabricantes brasileiros de máscaras PFF2 comemoraram o fim da emergência sanitária anunciado pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, no domingo (17).

Segundo a indústria, que tem visto a demanda pelo produto cair no Brasil após a flexibilização, parte da produção deve ser escoada para o exterior.

“Tem procura grande de fora, mas não podíamos atender por causa da restrição”, diz Raul Casanova, diretor da Animaseg (que reúne a indústria de segurança do trabalho).

A exportação de insumos usados no enfrentamento da Covid, como as máscaras, foi restringida pela Espin (Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional) no início da pandemia.

“Agora a pandemia está recuando e, obviamente, a procura externa diminui também. Mas vai ser uma oportunidade para nós porque tem outros países buscando alternativas de fornecedores”, diz Raul Casanova.

Segundo ele, a indústria nacional de máscaras quer expandir seus negócios para os Estados Unidos e a Europa.