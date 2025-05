Exames descartam botulismo em caso de torta vendida em padaria de BH

ARTUR BÚRIGO

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS)

A Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais afirmou que as amostras dos três pacientes internados após terem consumido uma torta em uma padaria de Belo Horizonte tiveram resultado negativo para botulismo.



Todos os três apresentaram sintomas compatíveis com neurointoxicação e foram tratados desde que deram entrada no hospital com soro antitoxina botulínica, diante da suspeita inicial dos médicos.



O órgão estadual disse que as amostras dos pacientes e dos alimentos da padaria foram analisados pelo Instituto Adolfo Lutz (IAL), laboratório de referência nacional para botulismo. Todos deram resultado negativo para a doença.



No dia 22 de abril, uma idosa de 75 anos, a sobrinha dela, de 23, e o namorado da jovem, 24, foram internados na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) após passarem mal.



Em comum, eles haviam consumido no dia anterior uma torta na padaria Natália, na capital mineira. O estabelecimento foi interditado pela Vigilância Sanitária.



A secretaria afirmou que os três seguem internados, mas não deu detalhes sobre o quadro de saúde deles.



Procurado, o advogado do dono da padaria afirmou que vai não vai comentar.



O botulismo é uma intoxicação grave causada pela bactéria Clostridium botulinum, que produz a toxina botulínica, usada no botox e encontrada na natureza, capaz de causar paralisia e perda de reflexos no corpo ao atingir o sistema nervoso e, nos casos mais graves, morte.



Segundo a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), as práticas incorretas de manipulação dos alimentos podem levar à contaminação do alimento e causar doenças como o botulismo.



A secretaria de saúde disse que solicitou ao laboratório a realização de exames complementares para detecção de outras neurotoxinas e agentes relacionados.



Caso o IAL não tenha as metodologias necessárias para essas análises, o Ministério da Saúde foi consultado sobre a possibilidade de encaminhamento das amostras para outros centros de referência.



As investigações sobre o caso seguem em andamento pela Polícia Civil e outros órgãos da prefeitura e do governo estadual.