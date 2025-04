Ex-chefe do Choque deve ser anunciado como novo comandante-geral da PM de SP nesta semana

ROGÉRIO PAGNAN

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O Governo de São Paulo deverá anunciar a troca no comandante da Polícia Militar ainda nesta semana, segundo fontes ouvidas pela Folha de S.Paulo.

Nos bastidores, a gestão Tarcísio de Freitas já se prepara para a saída do comandante-geral da PM, Cássio Araújo de Freitas. Neste momento, o mais cotado para assumir o cargo é o ex-comandante do Choque coronel José Augusto Coutinho, que já ocupa a segunda posição na hierarquia da Polícia Militar, atualmente.

Procurada pela reportagem, a assessoria da SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) disse não ter informações a respeito.

Apontado como alguém próximo do secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, Coutinho é bem-visto dentro da tropa da PM.

O secretário já havia feito trocas na cúpula da Polícia Militar, no começo do ano passado. As mudanças, publicadas no “Diário Oficial”, incluíram a exoneração do então número 2 da corporação, o coronel José Alexander de Albuquerque Freixo, que deu lugar justamente a Coutinho.

Ao todo, na época, foram movimentados 34 coronéis, de um total de 63, o que atingiu todos os setores da PM.

A medida enfraqueceu o comandante-geral da PM, Cássio Araújo de Freitas, e revoltou grande parte dos oficiais superiores da corporação.

As mudanças do ano passado geraram revolta entre oficiais, entre outros motivos, devido a forma como foram feitas.

Os oficiais mais prejudicados afirmaram que ficaram sabendo das movimentações pelo “Diário Oficial”, algo considerado desrespeitoso no trato com quem está em função de comando e vem se dedicando à PM há décadas.

O sentimento de insatisfação com a nova mudança permanece. A impressão de um grupo de oficiais é de que Derrite tem privilegiado pessoas próximas nas decisões sobre quem irá ocupar os cargos na cúpula da PM, ao invés de observar os oficiais com maior conhecimento na corporação ou que pudessem dar maior contribuição para a segurança pública do estado.

A troca de comando ocorre em um momento no qual a gestão Tarcísio segue sendo criticada pelo número de casos de violência policial ocorrido nos últimos meses, muitos deles, registrados em câmeras de segurança ou por celulares.