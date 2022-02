Estudantes enfrentam problemas ao acessar resultados do Enem

Os resultados devem ser acessados no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), através da Página do Participante

Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2021 foram divulgados nesta quarta-feira, 9. Diversos candidatos que esperaram ansiosos pelo resultado do seu desempenho relataram problemas ao tentar acessar suas notas.

Os resultados devem ser acessados no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), através da Página do Participante. Para acessar, é necessário usar o login único da plataforma gov.br. No entanto, os participantes reclamaram sobre o acesso na página do instituto.

“Não aparece apenas 2019 e 2020 aqui!”, disse uma. “Não tá dando pra verrrr. Inep, vc me pagaaaaaaa!”, informou outra.

Outros estudantes chegaram a reclamar que o site sequer abria. “O site nem entra, sustenta a tua gracinha Inep”, reclamou uma internauta.

No twitter, diversos usuários e contas oficiais também reclamaram e até fizeram memes sobre a situação. O nome do Inep chegou a ficar na posição número 1 dos assuntos mais comentados do momento. Confira:

Milhares de Estudantes tentando acessar as notas do #enem2021



O @inep_oficial: qualquer coisa libero amanhaaw



O Pior Enem da história!!! pic.twitter.com/w5k1SNrA4I — UNIÃO NACIONAL DOS ESTUDANTES 💙 (@uneoficial) February 9, 2022

O inep assistindo o pau torar sem ter nenhuma nota no site: pic.twitter.com/GtrXLMYIcV CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE February 9, 2022

obrigado a todas as pessoas abrindo o site do inep ao mesmo tempo



vocês estão me impossibilitando de ver meus resultados e é exatamente isso que eu quero — kaique (@kaiquebritor) February 9, 2022

A instabilidade no site do Inep já é comum e conhecida pelos candidatos do exame. Neste ano, os usuários aproveitaram para relembrar a recorrência de quedas e até para criticar o ministro da Educação, Milton Ribeiro.

Eu só acho que o Milton Ribeiro deveria cumprir aquilo que promete. Não faz nada pela educação do Brasil, diz que vai soltar as notas no site do INEP e até agora nada. Todo ano isso, que ódio! #enem2021 sisu fies prounii pic.twitter.com/lXMwSn5Wml — Roger Henrique Silva (@Roger_hps) February 9, 2022

O inep não cansa de passar essa vergonha todo ano. Mirou no lacre antecipando a data e acertou o mico#enem #inep CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE February 9, 2022

Veja a publicação onde os alunos se queixam das instabilidades:

Até a o momento, o Inep ainda não se pronunciou sobre as queixas.