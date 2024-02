Estudante é esfaqueado e morto na porta de escola em Goiás

Um estudante foi esfaqueado e morto na porta de uma escola em Anápolis, Goiás, nesta terça-feira, 20. O crime aconteceu no Colégio Estadual Leiny Lopes de Souza, localizado no bairro Calixtópolis. O caso está sob investigação da Polícia Civil, que já recebeu os suspeitos, encaminhados pela Polícia Militar.

A ocorrência foi aberta no início da tarde, por volta do meio-dia, e se tratou de uma briga envolvendo alunos. Durante a confusão um estudante foi esfaqueado e não resistiu ao ferimento

Vídeos de câmeras de segurança registraram o momento do crime. Inicialmente, adolescentes estão reunidos na calçada da escola quando uma mulher e outros dois jovens se aproximam. Após poucos minutos de conversa, os jovens iniciam uma briga com empurrões.

A mulher, que estava com um martelo, tenta apartar a confusão com o objeto em punho. Na sequência do vídeo, se inicia uma grande movimentação no local. Não é claro em que momento acontece a facada que levou à morte da vítima. Também não foi esclarecido pela polícia até o momento o que motivou a briga.