Estrela terá que devolver brinquedos a empresa dos EUA e destruir estoque

A dívida entre as empresas ultrapassa R$ 64 milhões devido ao não pagamento dos direitos previstos em acordo

A fabricante brasileira de brinquedos Estrela perdeu novamente uma ação judicial em São Paulo e terá que devolver diversos brinquedos a empresa norte-americana Hasbro. As peças tem registro de propriedade industrial da segunda.

As duas empresas brigavam há 15 sobre os royalties de jogos e brinquedos como Super Massa, Genius, Detetive, Cara a Cara, Jogo da Vida e Dr. Trata Dentes. Segundo a Harbro, desde 2008 a Estrela não pagava os valores devidos pelas peças.

Pela decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, a Estrela terá que, além de retirar os produtos das prateleiras e devolver a propriedade, deixar de comercializar e destruir o estoque dos brinquedos.

De acordo com o processo, a dívida entre as empresas ultrapassa R$ 64 milhões devido ao não pagamento dos direitos previstos em acordo firmado entre as empresas em 2003. A Estrela argumenta que pode não ter condições de arcar com possíveis custos do processo e honorários de advogados, caso perca o processo.