Estradas entre São Paulo e litoral têm congestionamento nesta segunda

O motorista que pegou estrada saindo da capital paulista em direção ao litoral nesta segunda-feira (27) enfrenta congestionamento. Tanto a rodovia Anchieta quanto a dos Imigrantes têm vários quilômetros com trânsito pesado.

A concessionária Ecovias apontava, por volta das 17h, congestionamento entre os km 29 e 44 da Anchieta, e do km 26 ao km 53 da rodovia dos Imigrantes. As duas vias chegaram a registrar tráfego lento por volta das 8h, mas desde as 10h há trechos de congestionamento.

Outro trecho a ficar atento na região é o acesso ao Guarujá, pela rodovia Cônego Domênico Rangoni, que registrou tráfego lento do km 7 ao km 8 em alguns momentos do dia. A rodovia Anchieta, no sentido São Paulo, está interditada entre os km 41 e 55.

A SP 55, no trecho Bertioga-Boraceia, também tem congestionamento. No trecho seguinte, que vai de Boraceia a São Sebastião, o tráfego é lento, e fica intenso de São Sebastião a Caraguatatuba.

Na rodovia dos Tamoios, que faz a ligação entre o vale do Paraíba e o litoral norte do estado, o trecho da serra registra trânsito intenso no sentido litoral, com pontos de lentidão sentido São José dos Campos e pontos de congestionamento no trecho de Caraguatatuba. A SP 270 tem tráfego intenso, tanto de São Paulo para Cotia quanto no sentido inverso.

Já as rodovias Castello Branco e Raposo Tavares não tinham sinal de congestionamento nesta segunda, situação diferente da última quinta (23), quando a Castello Branco registrou tráfego lento na saída da capital.

As rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto registraram durante o dia vários momentos de congestionamento ou tráfego lento. A concessionário Ecopistas apontava, por volta das 17h, tráfego lento na Ayrton Senna, do km 23 ao km 28 (Guarulhos), em direção ao interior.

Já a rodovia Presidente Dutra apresentava boas condições para o motorista, sem qualquer interferência por volta das 17h. Segundo as concessionárias e a Artesp, são esperados cerca de 8 milhões de veículos nas rodovias paulistas neste fim de ano.

ANTES DE PEGAR ESTRADA

Cuidados mecânicos: verifique os itens de segurança, condições dos pneus, freios, luzes e limpadores de para-brisa. Se puder, faça um check-up em uma oficina mecânica antes da viagem.

Atenção ao volante: mantenha uma distância segura dos outros veículos, dê passagem quando solicitado, nunca dirija após ingerir bebida alcoólica e ultrapasse somente com segurança.

Chuva e neblina: em caso de condições adversas do clima, redobre os cuidados, reduza a velocidade e procure se guiar pelas faixas da rodovia.

Para não esquecer: os faróis baixos devem permanecer acesos, e o acostamento só deve ser usado em caso de emergência.

CNH: a Carteira Nacional de Habilitação precisa estar dentro do prazo de validade ou, no máximo, vencida há 30 dias. Motoristas que tiveram a CNH vencida entre março e abril do ano passado e que não renovaram por causa da suspensão de prazos em virtude da pandemia têm até o próximo dia 30 para deixar a documentação em dia.

Documentação: lembre-se de verificar se o licenciamento está em dia. Caso contrário, a multa é de R$ 293,47 e sete pontos na carteira de habilitação, além da apreensão do veículo. Fontes: Artesp e Detran-SP