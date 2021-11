Estados recebem testes para o Censo de 2022

Para a realização do trabalho, o IBGE selecionou bairros, comunidades, distritos e municípios em todos os estados e no Distrito Federal

Leonardo Vieceli

RIO DE JANEIRO, RJ

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) prepara uma nova etapa de testes para o Censo Demográfico de 2022. As atividades começam na próxima quinta-feira (4) e estão previstas nas 27 unidades da federação. Um dos objetivos é verificar sistemas e equipamentos de coleta de informações da pesquisa. Para a realização do trabalho, o IBGE selecionou bairros, comunidades, distritos e municípios em todos os estados e no Distrito Federal (veja a lista abaixo).



Os testes devem ocorrer ao longo do mês de novembro e em parte de dezembro, com uma equipe de 250 recenseadores. Esta é a segunda etapa de testes para a pesquisa do próximo ano. O Censo é considerado o levantamento mais detalhado sobre as características demográficas e socioeconômicas dos brasileiros.



O primeiro teste para 2022 ocorreu na ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro. As informações experimentais sobre a população local foram divulgadas pelo IBGE em meados de outubro. O instituto encontrou na ilha carioca um total de 3.612 habitantes, com maior presença de mulheres, e renda média de R$ 3.613,47 dos chefes de família, entre outros dados.



No estado de São Paulo, o local escolhido para receber a nova rodada de testes é o bairro Prosperidade, em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Inicialmente, o Censo estava previsto para 2020. A pesquisa costuma ser realizada de dez em dez anos.



O trabalho, contudo, amargou dois adiamentos consecutivos. No ano passado, o Censo não foi realizado devido à pandemia de coronavírus, que provocou restrições ao deslocamento de pessoas. Em 2021, o que acabou inviabilizando novamente o estudo foi o corte de recursos destinados à pesquisa.



No último mês de maio, coube ao STF (Supremo Tribunal Federal) decidir pela realização do Censo em 2022. A medida, contudo, não foi capaz de evitar mais um impasse sobre a verba para o trabalho. É que, segundo cálculos do IBGE, a produção do levantamento exige a quantia de R$ 2,29 bilhões. O governo federal, por sua vez, passou a prever em agosto um repasse menor, de R$ 2 bilhões.



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No início de outubro, o instituto reafirmou ao STF a necessidade de reforço na verba. O governo, então, voltou atrás em seu planejamento e indicou que vai recompor o orçamento para o IBGE. Na prática, os dados apurados pelo Censo funcionam como base para uma série de políticas públicas, além de decisões de investimento de empresas.



As informações balizam, por exemplo, os repasses do FPM (Fundo de Participação dos Municípios), fonte de recursos para as prefeituras.

Novos testes para o censo



Veja os locais que vão receber a visita do IBGE

Acre

Conjunto Tucumã/Rio Branco

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Alagoas

Município de Coqueiro Seco

Amazonas

Localidade Novo Remanso/Itacoatiara

Amapá

Bairro Laguinho/Macapá

Bahia

Bairro Amaralina/Salvador

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ceará

Distrito de Ema/Pindoretama

Distrito Federal

Samambaia (região administrativa)/Brasília

Espírito Santo

Bairro Araçás/Vila Velha

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Goiás

Município de Damolândia

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Maranhão

Centro de Bacabal

Minas Gerais

Bairro Minas Brasil/Belo Horizonte

Mato Grosso do Sul

Bairro Oliveira/Campo Grande

Mato Grosso

Distrito de Sucuri/Cuiabá

Pará

Distrito de Mosqueiro/Belém

Paraíba

Município de Capim

Pernambuco

Distrito de Macujê/Aliança

Piauí

Município de Lagoinha do Piauí

Paraná

Município de Jardim Olinda

Rio de Janeiro

Município de Engenheiro Paulo de Frontin

Rio Grande do Norte

Município de Passagem

Rondônia

Bairro Liberdade/Porto Velho

Roraima

Município de Mucajaí

Rio Grande do Sul

Jardim Estalagem/Viamão

Santa Catarina

Município de Tigrinhos

São Paulo

Bairro Prosperidade/São Caetano do Sul

Sergipe

Município de Feira Nova

Tocantins

Município de Lajeado