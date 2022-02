Estados e DF vão receber mais de 1,8 milhões de doses da Pfizer

Na última semana, um levantamento do Ministério da Saúde mostrou que 21,5 milhões de brasileiros precisam completar o ciclo vacinal com a segunda dose

O Ministério da Saúde vai distribuir, a partir desta quarta-feira (9) mais de 1,8 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 destinadas ao público infantil, de 5 a 11 anos. A previsão é que todos estados e o Distrito Federal recebam os imunizantes da Pfizer até sexta-feira (11).

As informações e o quantitativo por estado estão no 85º Informe Técnico. Na nova distribuição, o Ministério da Saúde também envia doses para a vacinação de crianças indígenas em várias regiões do país.

Assim como ocorre na imunização de adultos, o esquema vacinal de crianças e adolescentes é composto por duas doses. No caso da Pfizer, o intervalo deve ser de oito semanas.

Para a imunização desse público é necessária a autorização por escrito que pode ser dispensada se a criança estiver acompanhada dos pais ou responsável no ato da vacinação. Até agora, mais de 15 milhões de vacinas Covid-19 foram destinadas para a imunização do público infantil em todo Brasil.

Com informações do Ministério da Saúde