Estado do Rio tem 201 casos suspeitos da variante Ômicron

Do total de casos suspeitos, 159 foram coletadas por unidades municipais de saúde e serão sequenciadas pela Fiocruz

O Estado do Rio tem atualmente 201 casos suspeitos da variante ômicron sendo investigados, segundo informou neste sábado, 1º, a Secretaria Estadual de Saúde do Rio. As amostras foram colhidas em 13 municípios fluminenses, a maior na capital, com 177 suspeitas.

Do total de casos suspeitos, 159 foram coletadas por unidades municipais de saúde e serão sequenciadas por laboratório credenciado da Fiocruz. A previsão é que o resultado saia até 7 de janeiro. Outras 43 amostras foram coletadas pela Rede DASA e estão sendo sequenciadas pela própria rede.

A Secretaria Estadual de Saúde do Rio também divulgou o Mapa de risco da Covid-19, que mostra que o Estado permanece em bandeira verde, de risco muito baixo para transmissão da Covid-19. O levantamento indica uma queda de 48% no número de óbitos provocados pela doença e 69% nas internações. A análise compara as semanas epidemiológicas 50 (de 12 a 18 de dezembro) e 48 (de 28 de novembro a 04 de dezembro).

