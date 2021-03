ES anuncia suspensão do transporte público e fechamento de comércios

Os comércios atacadistas, lojas de material de construção, oficinas automotivas e agências bancárias ficam proibidos de funcionar

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), anunciou nesta quinta-feira, 25, o fechamento de serviços não essenciais e a interrupção do transporte público, em uma tentativa de frear o avanço da pandemia no Estado. As medidas passam a valer a partir do próximo domingo, 28, e devem durar até 4 de abril.

“É importante que a gente compreenda que os dados que a gente tem são dados que ainda têm de deixar todos os capixabas preocupados. É preciso adotar novas medidas para que possamos diminuir a interação e melhorar os indicadores que discutimos todos os dias com a sociedade”, disse o governador.

Com a decisão, os comércios atacadistas, lojas de material de construção, oficinas automotivas e agências bancárias ficam proibidos de funcionar. Todo o efetivo do transporte público capixaba – ônibus intermunicipais, interestaduais e do sistema Transcol, além do sistema ferroviário – também será suspenso.

Casagrande anunciou também a prorrogação da quarentena no Estado até 4 de abril. Além disso, segundo o governador, o início da vacinação de trabalhadores da segurança pública e da educação será a partir do próximo dia 15.

