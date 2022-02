Entenda o que é o FIES, financiamento estudantil que gerou debate no “BBB22”

O financiamento oferece juros zero para estudantes com renda familiar per capita de até três salários mínimos

O ator e cantor Tiago Abravanel chamou atenção de quem acompanhava o “BBB22” enquanto ele conversava com Jessilane. O neto de Silvio Santos revelou desconhecer o objetivo e o que é Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior). “Já ouvi falar, mas conta o que é”, disse o artista. A resposta é que se trata de um programa do governo federal que oferece o financiamento de cursos de graduação em instituições particulares de ensino superior.

O financiamento oferece juros zero para estudantes com renda familiar per capita de até três salários mínimos. Há ainda uma outra modalidade de financiamento, chamada de P-Fies, que oferece empréstimos com juros que variam de acordo com o banco e que não tem ligação com os processos seletivos do Fies.

O Fies pode financiar de 50% até 100% do valor da mensalidade de um curso de graduação, dependendo da renda mensal da família do estudante. Durante o curso, o aluno deve pagar mensalmente ao banco um valor de coparticipação, que corresponde à parcela da mensalidade que não foi financiada. Depois de formado, o estudante deve começar a quitar o empréstimo.

Prouni ajudou Thelma

O financiamento estudantil já foi tema de debate envolvendo BBB em outros momentos. No ano passado, a vencedora da edição de 2020 do reality virou notícia ao agradecer ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela criação do Prouni (Programa Universidade para Todos), do qual foi beneficiária.

Thelma foi estudante da PUC; ela conseguiu a vaga na faculdade devido ao Prouni. A médica levou a carta que recebeu quando teve sua bolsa aprovada para a live com o ex-presidente e aproveitou para agradecê-lo. “Eu recebi uma carta e nela dizia que eu tinha sido contemplada em 100% para cursar medicina, a PUC. Naquela época, a mensalidade custava R$ 3,5 mil e eu não tinha condição de passar pela porta. Eu entendo que é uma obrigação do estado, não é um favor, mas não tem como não ser grata. Se hoje estou aqui, olhando nos seus olhos, de alguma forma eu recebi uma oportunidade lá atrás”, disse.