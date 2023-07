Entenda as categorias da nova habilitação

CNH traz novo visual e tabela de categorias com letras e números desde o ano passado

A nova CNH (Carteira Nacional de Habilitação) traz várias mudanças desde junho do ano passado. Dentre elas está uma tabela com novas categorias de condutores, totalizando 13 modalidades de habilitação.

Impressa na parte inferior do documento, essa tabela tem códigos como A1, B1, C1 e BE, desconhecidos da maioria dos brasileiros.

Alguns vídeos divulgados nas redes sociais, afirmam que o Contran (Conselho Nacional de Trânsito) criou subcategorias para novos condutores, levando em conta a cilindrada, no caso das motos, e também se o câmbio é manual ou automático – no caso dos automóveis.

Confira as cinco categorias válidas no Brasil:

Categoria A – condutor de veículo motorizado de duas ou três rodas, com ou sem carro lateral

Categoria B – condutor de veículo motorizado, não abrangido pela categoria A, cujo peso bruto total não exceda três mil e quinhentos quilogramas e cuja lotação não exceda oito lugares, excluído o do motorista

Categoria C – condutor de veículo abrangido pela categoria B e de veículo motorizado utilizado em transporte de carga cujo peso bruto total exceda a 3.500 kg

Categoria D – condutor de veículo abrangido pelas categorias B e C e de veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros cuja lotação exceda a oito lugares, excluído o do motorista