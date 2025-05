Enem 2025 terá datas diferentes em cidades do Pará devido à COP30

LUCAS LEITE

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O Enem 2025 será aplicado em datas diferentes em três cidades do estado do Pará. Por causa da COP30, a conferência do clima da ONU (Organização das Nações Unidas), o exame nacional não será realizado nos mesmos dias do restante do país.

De acordo com o edital do exame, publicado na noite desta sexta-feira (23), a prova será realizado nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro nas cidades de Belém, capital do Pará, Ananindeua e Marituba –cidades localizadas na grande Belém.

Com a confirmação, as três cidades do estado do Pará não realizarão as provas do Enem 2025 no mesmo dia do restante do país.

Para as outras localidades, a data do exame permanecerá a do cronograma original divulgado anteriormente pelo Inep –nos dias 9 e 16 de novembro, em dois domingos consecutivos.

Mesmo com a mudança na data de aplicação no estado do Pará, o período de inscrição para o Enem 2025 seguirá o mesmo cronograma em todo o país. Os estudantes devem se inscrever no site oficial do exame a partir da próxima segunda-feira (26) até o dia 6 de junho.

A COP30 tem como principal objetivo revisar as metas do Acordo de Paris, firmado em 2015, a partir do fato de que o mundo já atingiu a marca de 1,5ºC de temperatura acima da era pré-industrial –último marco antes de um colapso ambiental.

A conferência de Belém tem a expectativa de receber cerca de 40 mil a 50 mil pessoas.

O Exame Nacional do Ensino Médio permite que os participantes utilizem as notas para concorrer a vagas em universidades públicas, como Sisu (Sistema de Seleção Unificada), além de bolsas e financiamentos em instituições particulares, por meio do Prouni (Programa Universidade para Todos) e do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).