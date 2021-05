Enel dá desconto de 40% para conta de luz atrasada há seis meses

A negociação extraordinária, oferecida pela companhia nesse momento de pandemia de Covid-19, vai até 1º de junho

Luca Castilho

São Paulo, SP

A Enel Distribuição São Paulo, concessionária de energia elétrica que atua em 24 municípios da Grande SP, informou nesta quinta-feira (20) que está oferecendo 40% de desconto para pagamento à vista de contas de luz vencidas há mais de 180 dias. A negociação extraordinária, oferecida pela companhia nesse momento de pandemia de Covid-19, vai até 1º de junho e é válida para todas as classes de consumo, inclusive os clientes industriais e comerciais.

O objetivo da ação é facilitar o pagamento dos débitos pelos consumidores inadimplentes, possibilitando que voltem a ficar regularizados com a concessionária. Segundo a companhia, a negociação para pagar o débito e conseguir o desconto de 40% pode ser feita online, no site da concessionária de energia elétrica. Os clientes também podem negociar os débitos pela Central de Atendimento, no telefone 0800-7272120 ou presencialmente, nas lojas de atendimento (por meio de agendamento prévio)

“Estamos vivendo um momento desafiador, e a concessionária decidiu flexibilizar sua forma de negociação dos débitos de seus clientes”, diz Márcia Sandra Vieira Silva, diretora de mercado da Enel Brasil. Em nota à reportagem, a Enel informou que, pela regra geral, o prazo para suspensão de fornecimento de energia por inadimplência é de até 90 dias a partir da data de vencimento da fatura.

Porém, pelo atual momento, a concessionária informou que os cortes estão suspensos, inclusive para clientes de baixa renda cadastrados na TSSE (Tarifa Social de Energia Elétrica).

“Essa resolução, que trata dos 90 dias e da vedação para pessoas de baixa renda, tem vigência até 30 de junho de 2021”, informa a companhia em nota.

As informações são da FolhaPress