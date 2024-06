Enchentes do RS preocupam setor de armazenagem, que possui, naquele estado, o 6º maior polo do país

De acordo com relatório da Newmark, galpões lá localizados armazenam desde grãos a produtos diversos da indústria nacional e medicamentos. Impacto pode ser amenizado com as medidas do Governo, mas dimensão ainda é imprevisível

Relatório de Pesquisa e Inteligência de Mercado concluído recentemente pela empesa Newmark Brasil chama a atenção para a desaceleração da atividade econômica do país como um todo, como reflexo das enchentes no Rio Grande do Sul, sobretudo no mercado de condomínios logísticos de armazenagem de produtos.

No tocante ao segmento industrial/logístico, uma das preocupações se dá porque o estoque existente no RS – considerando-se os mais importantes galpões isolados e empreendimentos de condomínios de galpões – é o 6º maior do país e o 3º maior da região Sul e soma 1,57 milhão de m². Está localizado principalmente em Porto Alegre e região metropolitana, sobretudo ao longo das Rodovias RS 118, RS 122, BR 386, 470 e 471 e suas imediações.

O mercado está distribuído praticamente de forma igual entre Porto Alegre, Gravataí, Nova Santa Rita e Cachoeirinha. A taxa de vacância é baixa, cerca de 5%, abaixo da média no Brasil, que fechou o 1º trimestre de 2024 em 8,5%.

O documento leva em consideração reflexos no comércio, já que o escoamento dos produtos e o acesso foram dificultados por vários dias. Sem contar os danos aos itens armazenados e ou produzidos, nos serviços e na saúde, conforme afirmou Mariana Hanania, head da área de Pesquisa e Inteligência de Mercado da Newmark Brasil.

Medidas do governo

O relatório também cita dados apurados por bancos como o Santander e o Bradesco que apontaram repercussões nos preços dos alimentos, na safra de grãos e no Produto Interno Bruto Nacional (PIB) em função das enchentes o RS. Mas deixa claro que as medidas implantadas pelo Governo Federal e as que estão em implantação podem ajudar a rever e minimizar essa previsão.

“Ainda é cedo para prever os impactos, mas é inevitável que acontecerão, tendo em vista que o PIB do estado é o 4º maior do país, ficando atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, conforme dados de 2021 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)”, destaca ainda o texto.