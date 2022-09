Empréstimo consignado do Auxílio Brasil será de até R$ 2.569

Outro impeditivo para oferecer a linha imediatamente são as regras que impõem cuidados contra endividamento

Cristiane Gercina e Felipe Nunes

São Paulo, SP e São José do Rio Preto, SP

Os beneficiários do Auxílio Brasil poderão emprestar até R$ 2.569,34 no novo empréstimo consignado e pagar 24 parcelas de R$ 160, conforme simulações da Anefac (Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade). Os valores consideram um empréstimo calculado sobre o piso permanente de R$ 400 do benefício social.

As regras do crédito foram publicadas no Diário Oficial da União desta terça-feira (27), a cinco dias da eleição presidencial, mas os bancos ainda não estão oferecendo o empréstimo.

A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) informa que, mesmo no caso das instituições que já estavam pré-cadastradas no Ministério da Cidadania, não há uma previsão imediata de concessão da linha de crédito “devido a aspectos operacionais para ofertar o produto”.

Os juros são limitados a 3,5% ao mês -51,11% ao ano-, será possível parcelar o pagamento em até 24 vezes e comprometer até 40% do benefício. Segundo o Ministério da Cidadania, a lei 14.431, publicada em 3 de agosto, limitou o valor do consignado em até 40% do valor mínimo permanente de R$ 400 do auxílio.

Bancos avaliam regras e ainda não estão oferecendo o crédito O Banco do Brasil disse que, com a publicação da portaria, está avaliando as regras exigidas por essa regulamentação para verificar a viabilidade de operacionalizar a linha.

Os bancos Daycoval e Agibank também informaram que estão avaliando as regras publicadas pelo governo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Itaú Unibanco, C6, BMG, Bradesco e Santander, além da financeira BV, afirmaram que não oferecerão a linha de crédito consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil.

Crefisa e os bancos Mercantil, Safra, Pan, Caixa Econômica Federal e Cetelem não responderam até a publicação deste texto.

Quando as contratações começarem, a liberação do dinheiro será feita em até dois dias úteis após a aprovação do crédito e a assinatura do contrato.

Taxa é maior que a oferecida para aposentados do INSS Embora limitada pelo governo, a taxa de juros do consignado do Auxílio Brasil é maior do que a do crédito do mesmo tipo vinculado ao benefício do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), de até 2,14% ao mês.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quem empresta R$ 2.569,34 pelo consignado do INSS paga R$ 21,99 a menos por mês. No total do financiamento após dois anos, a diferença é de R$ 527,76 a mais para quem contratou por meio do Auxílio Brasil. A parcela mensal no consignado do INSS é de R$ 138,01, com juros de 28,93% ao ano.

O valor a ser contratado varia conforme a taxa de juros oferecida pela instituição financeira. Para juros de 3% ao mês, por exemplo, o valor liberado sobe para R$ 2.709,69, até chegar a R$ 3.204,86 com taxa de 1,5%, segundo simulações da Anefac feitas a pedido da Folha.

“Quanto menor a taxa de juros que o banco cobrar, maior vai ser o valor liberado, já que a prestação vai permanecer a mesma”, explica Miguel José Ribeiro de Oliveira, diretor executivo de estudos e pesquisas da Anefac.

ESPECIALISTAS VEEM RISCO DE ENDIVIDAMENTO

Para especialistas, esse tipo de empréstimo é prejudicial ao público do Auxílio Brasil, que tem no benefício -de R$ 600 até o final do ano- a principal forma de subsistência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ione Amorim, coordenadora do programa de serviços financeiros do Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor), instituição que, conjuntamente com outros órgãos, monitora o crédito aos beneficiários do Auxílio Brasil desde que a medida foi aprovada, afirma que as limitações impostas ao crédito não são suficientes e ainda expõem essa população ao alto endividamento.

“As medidas apresentadas estabelecem um teto de juros, mas, de qualquer maneira, trazem um risco potencial, pois são quase o dobro da taxa praticada nas outras modalidades de crédito consignado, como do INSS”, diz.

Medida fere lei do mínimo existencial, diz Idec Outro ponto apontado por ela é que a permissão de comprometer 40% do Auxílio Brasil com consignado vai contra a lei que estabeleceu o mínimo existencial de R$ 303 por mês. Ao tomar o empréstimo, pagando R$ 160 mensais, restam apenas R$ 240.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A cinco dias da eleição, essa medida é um desrespeito a questões de dignidade humana e só mostra que as decisões foram tomadas de forma muito apressada, com estudos muito rasos.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ione, no entanto, não é contra a oferta de crédito a essa população. “A gente não pode negar o direito da população em vulnerabilidade de ter acesso ao crédito, mas as condições mostram que elas [famílias] estão sendo colocadas em um ambiente de conforto apenas para as instituições financeiras.”

O Ministério da Cidadania havia informado que há uma lista de 17 instituições interessadas no crédito e pré-cadastradas para oferecer o novo empréstimo, mas ainda não detalhou quais são essas instituições.

Outro impeditivo para oferecer a linha imediatamente são as regras que impõem cuidados contra endividamento e preservação dos dados dos beneficiários do auxílio. Dentre elas estão a forma de contratação, que só pode ser presencialmente ou por internet, e não pelo telefone, proibição de oferta do crédito aos beneficiários e autorização por escrito de quem vai contratar o empréstimo.

Veja as principais regras publicadas no Diário Oficial da União