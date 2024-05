Empresários vão doar 2 mil toneladas de carne para o RS, afirma ministro

MARIANNA HOLANDA

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

O ministro Carlos Fávaro (Agricultura) anunciou, nesta segunda-feira (27), que empresários do setor de proteína animal vão doar 2 mil toneladas de carne para o Rio Grande do Sul.

De acordo com o titular da pasta, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez o pedido aos executivos, que atenderam à iniciativa. O anúncio ocorre depois de reunião com empresários e o chefe do Executivo, no Palácio do Planalto.

Metade da doação virá da JBS, empresa de Joesley e Wesley Batista, que também participaram da reunião nesta tarde.

Fávaro contou que será criado um grupo de trabalho com representantes do governo federal, estadual e da indústria para organizar a logística das doações, que devem acontecer ao longo dos próximos meses.

Como já há estoque disponível no estado para a doação, a expectativa é de que a carne já seja encaminhada para abrigos e cozinhas solidárias nos próximos dias.

“Nós vamos fazer juntos, governo e iniciativa privada, [logística] para que a gente possa então ter um programa permanente, até quando necessário, para a doação de proteínas”, disse Fávaro a jornalistas no Planalto.

A ideia é acrescentar na alimentação das pessoas cerca de 200 g ou 300 g de proteína animal por dia. As doações serão de carne bovina, suína, frango e ovo. Segundo ele, serão 6 milhões de refeições.

De acordo com Fávaro, o presidente repetirá o pedido de doação para empresários de outros setores.

Participaram do encontro e da doação, nesta segunda, 30 executivos do setor de proteína animal, além de dois representantes de associações, e do ministro e do presidente.

Lista de presentes na reunião

1. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República

2. Carlos Fávaro, ministro da Agricultura e Pecuária

3. Marcelo Osório, ABPA

4. Fernando Sampaio, ABIEC

5. Joesley Batista, JBS

6. Jéssica Mayara de Lima, Better Beef

7. Carlos Tiossi, Argus

8. Leonardo Dalmazzo Fortes, Comesul

9. Cristian Testoni Delavy, Distriboi

10. William Correia Matias, Frialto

11. Djalma Gonzaga de Oliveira, Frigol

12. André Benedetti, Frigosul

13. João Manoel Lira dos Santos, LKJ

14. Alfredo Pedro Massoti, Frisa

15. Alberto Sérgio Capuci, Naturafrig

16. Sandro Silva de Oliveira, Supremo Carnes

17. Luiz Bueno, Mercúrio Alimentos

18. Luiz Zanchetta, Zanchetta Foods

19. Wesley Batista, JBS

20. Marcos Molina, BRF/Marfrig

21. Gilberto Tomazoni, JBS

22. Danielle Scheneider, ABIEC

23. Felipe Oranges, Barra Mansa Alimentos

24. Cláudio Andrey Alexandrino, Astra

25. Charles Leguile, Beauvallet Brasil

26. Leandro José Pereira Macedo, Fribev

27. Estivaldo Vadão Gomes, Estrela Alimentos

28. Matheus Silva, Frigorífico Silva

29. Flávio Ferreira, MSP

30. Márcio André Scarlassara, Rio Beef

31. Cláudio Valêncio, Valêncio

32. Nelson Bezerra, Masterboi

33. Paulo Afonso, Ativo Alimentos

34. Norberto Giangrande, Minerva Foods